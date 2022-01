Intrakoop slaat handen ineen met cloud-gigant Visma

Inkooporganisatie Intrakoop is een samenwerking aangegaan met Visma, Europees leider in cloudoplossingen. Het is de bedoeling dat leden van Intrakoop door de deal kunnen profiteren van de producten en kennis van Visma om het dagelijkse werk in de zorg eenvoudiger te maken.

Door de overeenkomst kunnen leden van Intrakoop tegen relatief gunstige voorwaarden geïntegreerde cloudsoftware van Visma voor hun bedrijfsvoering afnemen. Het gaat daarbij om systemen voor HR, inkoop en financiën. Daarnaast krijgen ze toegang tot de IT-kennis van Visma, om zo de mogelijkheden van de software optimaal te benutten. Het doel is om de IT-complexiteit te verminderen en het dagelijkse werk te vergemakkelijken, door bijvoorbeeld dubbele invoer overbodig te maken.

Partnerships

Intrakoop sluit partnerships met ict-leveranciers die door hun aard en omvang een bijdrage kunnen leveren om de zorg goed en betaalbaar te houden. “Onze leden krijgen oplossingen aangereikt die complementair zijn aan wat ze al in gebruik hebben”, zegt Ruud Plu, directeur/bestuurder van Intrakoop. “Dit is een groot verschil met andere oplossingen die vaak uitgaan van een vervanging en een compleet nieuwe implementatie. Behalve een flinke kostenbesparing levert dit ook het voordeel op dat oplossingen veel sneller in gebruik zijn te nemen.”

Toekomstgerichte bedrijfsvoering

“Ondanks dat het Nederlandse zorgsysteem een van de beste in Europa is, blijft de druk op de zorg toenemen. Daarmee komt die kwaliteit en de beschikbaarheid van goede zorg in gevaar”, aldus John Reynders van Visma Benelux. “Met een toekomstgerichte bedrijfsvoering kunnen zorginstellingen de juiste voorwaarden creëren om de uitdaging aan te gaan en de beste zorg te blijven leveren. De Visma Connected Experience ondersteunt zorgorganisaties in het anticiperen op veranderingen, zodat de organisatie weerbaar en wendbaar blijft.”