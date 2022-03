Investeerder betaalt steeds hogere prijs voor zorgonderneming

Zorgondernemingen in Nederland worden tegen hogere bedragen verkocht sinds 2019 en waarschijnlijk zit er nog meer in het vat. Ook is het aantal fusies en overnames sinds 2018 bijna verdubbeld. In 2021 vonden 350 fusies en overnames plaats tegen 205 in 2018, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De stijgende prijzen zijn goed zichtbaar in de zogeheten EBITDA-multiple, de verhouding tussen de operationele resultaten van een organisatie en de prijs die voor het bedrijf wordt betaald. In 2018 was de overnameprijs gemiddeld 6,05 keer hoger dan de operationele resultaten van een onderneming in de zorg. In 2021 is dit cijfer gestegen naar 6,3, blijkt uit cijfers van bemiddelaar Brookz.

Relatief goedkoop

Volgens Brookz zijn Nederlandse middelgrote ondernemingen in de sector gezondheid en farmacie ook relatief goedkoop. Vergeleken met de buurlanden loopt het verschil op tot 35 procent. Zo worden zorgondernemingen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland tegen een EBITDA-multiple van gemiddeld 8,5 verkocht.

Structureel hoge prijzen

Volgens Dagmar Enklaar, partner bij Deloitte, zorgt de concurrentie tussen een toenemend aantal investeerders met grote portemonnees voor structureel hoge prijzen. “De zorg is altijd nodig en dus relatief stabiel. Daarom nemen veel partijen de sector mee in de diversificatie van hun portefeuille.” Uit onderzoek van Deloitte bleek dat in 2021 naar schatting voor 2,7 miljard euro een fusies en overnames zijn gedaan.

Zo nam bijvoorbeeld de Zweeds-Duitse investeerder Triton een meerderheidsbelang in Bergman Clinics en kwam groothandel Stöpler in handen van de Europese speler OneMed. Voor OneMed was het de vierde organisatie die werd overgenomen. Enklaar merkt op dat de ontwikkeling in de zorg gelijk oploopt met andere sectoren. Economisch is het vooralsnog hoogtij en door de lage rente is geld lenen relatief goedkoop.

Private Equity

Deloitte ziet ook de rol van investeringsfondsen steeds groter worden in de zorg. Bij 64 procent van de overnames was private equity betrokken. Van 2014 tot en met 2016 waren zorgpartijen zelf juist de grootste investeerders in andere zorgorganisaties. Ook zijn er steeds meer internationale kopers actief in Nederland. Bij ongeveer 40 procent van de overnames ging het om een buitenlandse investeerder. Dit komt onder meer doordat private zorgaanbieders een steeds serieuzere rol zouden krijgen en doordat partijen de risico’s van investeren in de zorg beter kunnen inschatten.

Recordbedrag

Volgens Deloitte zal het aantal transacties geïnitieerd door investeerders verder stijgen. Investeerders hebben ook steeds grotere fondsen beschikbaar voor specifiek de zorg. Onlangs heeft de Nederlandse investeringsmaatschappij Gilde een recordbedrag van 517 miljoen euro opgehaald voor investeringen in de zorg. Deloitte verwacht dat de meeste overnames te zien zullen zijn bij onder meer tandartsen, fysiotherapeuten, toeleveranciers en life sciences. “Verder heeft de zorg door COVID-19 een flinke digitaliseringimpuls gehad die tot een blijvende verandering in de markt heeft geleid”, zegt Matthijs van Thiel de Vries, directeur healthcare bij Deloitte. “Digitale zorgverleners zullen investeringen aantrekken om internationaal op te schalen.”