Investeringen in ziekenhuis-ICT komen tot stilstand

De financiële ruimte voor innovatie en optimalisatie van ICT wordt steeds meer beperkt door de stijgende kosten waar ziekenhuizen mee te maken hebben. Bijna het hele ICT-budget zijn ze kwijt aan personeel, exploitatie van software en het up to date houden van systemen, staat in de benchmark. “Hierdoor dreigt de noodzakelijke transitie naar passende zorg zoals geformuleerd in het Integraal Zorgakkoord (IZA) tot stilstand te komen”, valt erin te lezen.

Zorgelijk

Door de stijgende kosten en de inflatie blijft er nauwelijks geld over om te investeren in zaken als gegevensuitwisseling, informatiebeveiliging en generieke voorzieningen. Terwijl die wel in het IZA genoemd worden als belangrijke doelen. Al met al spreekt M&I/Partners van een zorgelijke stagnatie. “Het is zaak dat digitale middelen optimaal worden ingezet om ziekenhuizen ook in de toekomst te ondersteunen in het omgaan met deze uitdagingen.”