Investeringsmaatschappij Gimv neemt meederheidsbelang in Novicare

Op 31 oktober jl. heeft investeringsmaatschappij Gimv de Autoriteit Consument en Markt (ACM) laten weten uitsluitende zeggenschap te willen verkrijgen over Novicare. Het wil daartoe een meerderheidsbelang overnemen van participatiemaatschappij Gilde Healthcare.

Novicare is een aanbieder van specialistische behandelzorg voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. De organisatie biedt deze zorg samen met 250 behandelaren aan ruim 4500 patiënten in meer dan 70 zorginstellingen.

Novicare ontstond in 2008 en is inmiddels een van Nederlands grootste behandeldiensten in de langdurige zorg. De organisatie werkt met moderne hulpmiddelen als de inzet van telezorg, digitale tools en een ‘stepped care’-model. Hierdoor kunnen professionals efficiënte, hoogwaardige zorg leveren in samenwerking met lokale partners.

Stepped care

Nu de druk op de Nederlandse gezondheidszorg toeneemt, weet Novicare een groeiende rol te spelen. Ze waarborgen de toegang tot kwaliteit en continuïteit van de zorg via haar stepped care-model en lokale samenwerkingen. Investeerder Gimv wil de verdere groei van Novicare ondersteunen.

De samenwerking met Gimv is gericht op het bevorderen van de ontwikkeling van zorgmodellen en de optimale ontwikkeling en ondersteuning van de professionals bij Novicare.

Gimv

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij, genoteerd aan Euronext Brussel en beheert momenteel een portefeuille van circa 60 bedrijven met een gezamenlijke omzet van 4,5 miljard euro en meer dan 20.000 medewerkers.