Inwoners Flevoland minst tevreden over aanbod zorgvoorziening

Inwoners van Flevoland zijn het minst vaak tevreden over het aanbod van huisartsenpraktijken en ziekenhuizen.

De tevredenheid over het aanbod van huisartsenpraktijken ligt rond de 60 procent. Voor de ziekenhuizen ligt dit rond de 51 procent. Dat laat het CBS weten.

Verschillen

Utrecht heeft met 82 procent de hoogste tevredenheid voor huisartsenpraktijken in de regio. Voor Noord-Brabant geldt dit voor de ziekenhuizen met een percentage van 87 procent. Over het algemeen geeft 73 procent van de mensen van 18 jaar of ouder aan tevreden te zijn met de huisartsenpraktijken, en 79 procent met de ziekenhuizen.

Ook in Zeeland is de tevredenheid laag, vooral over ziekenhuizen, en verwacht circa 35 procent een verslechtering van het zorgaanbod. In Limburg denkt 30 procent dat het aanbod van ziekenhuizen zal afnemen. Dit blijkt uit het rapport Kansenongelijkheid in Nederland 2024 van het CBS.