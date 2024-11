Wouter Vreeman is per 1 februari 2025 benoemd tot lid van de raad van bestuur van Isala. Hij volgt Jules de Vet op die deze functie sinds het vertrek van Roel Venema interim vervulde.

Met de komst van Vreeman is de raad van bestuur met Michèle Blom en Ina Kuper weer compleet.

Vreeman is sinds 2021 lid van de raad van bestuur van Revant medisch-specialistische revalidatie. Hij was in deze functie verantwoordelijk voor de organisatiebrede bedrijfsvoering.