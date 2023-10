Isala ontwikkelt algoritme dat beeld CT-scans verbetert

Knieprotheses, heupprotheses, hartkleppen; het zijn allemaal implantaten die het resultaat van een CT-scan negatief kunnen beïnvloeden. Zo’n 20 procent van de patiënten die een CT-scan ondergaan, hebben zo’n implantaat, dat ervoor zorgt dat het omliggende weefsel minder goed te zien is op een scan. Het risico is dat hierdoor onder meer spierscheuringen, infecties, dislocaties en tumoren gemist worden.

Artefacten wegpoetsen

De algoritme dat onderzoekers van Isala de afgelopen twee jaar hebben ontwikkeld, kan dat probleem grotendeels oplossen. De AI-toepassing is getraind met meer dan honderdduizend beelden en kan de beeldkwaliteit verhogen. Het herkent wanneer er een zogeheten artefact – strepen op het beeld veroorzaakt door een implantaat – is en poetst dat grotendeels weg.

Klinische praktijk

“We hebben het inmiddels ook ‘getest’ bij echte patiënten, we kijken erg veel naar de praktijk”, vertelt wetenschappelijk onderzoeker Mark Selles in een bericht van Isala. De eerste resultaten zijn inmiddels gepubliceerd in een radiologisch tijdschrift. “Verder bekijken we hoe we dit algoritme nu in kunnen gaan zetten in de klinische praktijk waarbij we ook samenwerken met Philips. Hier gaat nog tijd overheen, maar voor nu zien we dat dit werkt.”