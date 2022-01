Isala test track-systeem in strijd tegen spullenzoektocht

De trackers zijn klein en kunnen op spullen geplakt worden die snel kwijtraken; van decubitusbedden en tentbedden tot zoekgeraakte rolstoelen en beensteunen.

Wifi-accespoints

Het tracksysteem werkt op bluetooth en staat in verbinding met de wifi-accespoints die overal in het ziekenhuis aan de plafonds hangen. Elke tracker krijgt een naam en wordt in de app geregistreerd. “Vervolgens kun jij in de app zien waar de rolstoel waar de tracker op zit, staat. Het werkt nog niet helemaal perfect omdat de rolstoel ook in een ruimte ernaast kan staan. Maar in elk geval in de buurt van het wifi-accespoint. Met behulp van “machine learning” zou je dat in de toekomst nog kunnen verbeteren”, aldus Paul van Keeken, klinische fysisch medewerker.

De trackers kunnen ook op losse onderdelen geplaatst worden, zoals op een beensteun. Volgens ergotherapeut Daniëlle van der Grijn is de komst van de apparatuur een win-win situatie. “Ik weet zeker dat het ons veel tijd en frustraties gaat schelen en dat patiënten minder vaak hoeven te wachten op een rolstoel en dus eerder uit bed kunnen.” De trackers zijn 12 euro per stuk, wat ongeveer gelijk staat aan twintig minuten zoeken. “Dus de kosten haal je er zo uit”, Aldus Frank Pongers, manager bij I&I. De eerste pilots naar het nieuwe systeem zijn inmiddels gestart.