IT-bedrijf benoemt drie zorgbestuurders in raad van advies

IT-bedrijf Tenzinger heeft drie ervaren zorgbestuurders benoemd in de raad van advies: Lidy Hartemink, Kees Donkervoort en Marco Meerdink.

Tenzinger digitaliseert met cloud-gebaserde ECD’s, portalen en apps veel zorg- en administratieve processen in de care, zoals de ggz, ouderen-, gehandicapten en jeugdzorg. Met de topbestuurders haalt Tenzinger “tientallen jaren aan bestuurservaring en zorgkennis” binnen. Ze zullen “bijdragen aan de groeiambities”.

Hartemink is voorzitter van de raad van bestuur van Zorggroep Almere. Donkervoort was onder meer bestuurder bij Ziekenhuis Bethesda, Zorggroep Leveste Middenveld, directievoorzitter bij Medisch Centrum Leeuwarden en algemeen directeur van KPN Health. Hij is nu toezichthouder bij Vilans, Zorggroep Alliade en CZ.

Meerdink begon bij adviesbureau Twynstra Gudde en werkte daarna bij onder meer GGZ Dijk en Duin en kwam in de raad van bestuur bij Parnassia Bavo Groep. Hij werd CEO bij Woonzorg Nederland en Espria. Nu is Meerdink bestuursvoorzitter van Careyn.