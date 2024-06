IZA-monitor toont knelpunten eerstelijnszorg en hoge tevredenheid burgers  

De IZA-monitor ‘Beweging naar sterkere eerste lijn’ laat positieve ervaringen van burgers met eerstelijnszorg zien, maar onthult ook knelpunten. Terwijl het aantal eerstelijnsmedewerkers stijgt, neemt het ziekteverzuim toe en dalen werkplezier en capaciteit. Burgers zijn tevreden over de zorg, maar maken zich zorgen over de toekomst. En digitale zorg blijft achter, ondanks toenemend internetgebruik voor gezondheidsinformatie.

Met vijf verschillende IZA-monitoren ‘Beweging’ wordt binnen het IZA gemeten in hoeverre de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) gestalte krijgen. De eerste meting biedt een eerste inzicht in het gat dat er is tussen de dagelijkse praktijk van de eerste lijn en de ‘IZA-ambities’ om deze te versterken.

Druk op de zorg

Uit de eerste meting komt naar voren dat in afgelopen vijf jaar het aantal openstaande vacatures steeg en het percentage ziekteverzuim in de eerste lijn toenam. Tegelijkertijd nam het aantal medewerkers in de eerste lijn toe. En meer dan de helft van de huisartsenpraktijken heeft patiëntenstops ingevoerd. Ook is te zien dat het werkplezier onder zorgverleners afneemt en de werkdruk stijgt.

Belangrijkste knelpunten zijn de ontwikkelingen in de zorgvraag zoals de toename in complexiteit. En ontwikkelingen in het zorgaanbod, zoals de toename van personeelstekorten.

Zorgen over de toekomst

Ondanks de knelpunten blijven burgers over het algemeen positief over hun ervaringen met de eerstelijnszorg. De meeste zorggebruikers hebben positieve ervaringen en zijn tevreden over hun huisarts. Ook hebben de meeste van hen veel vertrouwen in huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers. Ze waarderen de persoonlijke aandacht en de kwaliteit van de zorg die ze ontvangen. Toch heerst er bezorgdheid over de toekomst van de zorg, gezien de toenemende werkdruk en capaciteitsproblemen.

Digitale zorg blijft achter

Een klein deel van de contacten van patiënten met de huisartsenpraktijk vindt digitaal plaats. Wel neemt het aantal zorggebruikers met een chronische ziekte dat informatie over gezondheid zoekt op internet toe, gemeten in de IZA-monitor ‘Beweging naar meer hybride zorg’.

Mid Term Review IZA

Deze eerste meting biedt eerste inzichten ten behoeve van de Mid Term Review van het Integraal Zorgakkoord (IZA), met een subsidie van het ministerie van VWS.