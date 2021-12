IZZ betaalt eigen risico vele zorgmedewerkers met corona

Het aantal zorgmedewerkers dat vraagt om compensatie van hun eigen risico nadat zij corona hebben opgelopen en daardoor hun eigen risico moeten aanspreken, stijgt hard. Al meer dan 1300 zorgmedewerkers hebben Stichting IZZ, het ledencollectief van mensen in de zorg, gevraagd om deze compensatie. Dit komt neer op een totaalbedrag van ongeveer 450.000 euro.

IZZ betaalt dat vanuit haar inkomsten en eigen vermogen. Ook in 2022 kunnen zorgmedewerkers van deze compensatieregeling gebruik maken, belooft de stichting: “Hiermee biedt de stichting hen extra steun die hard nodig blijkt in deze coronatijd.”

Heftiger geraakt

Roland Kip, algemeen directeur Stichting IZZ: “Het gemiddelde bedrag dat mensen aanvragen ligt op zo’n 341 euro. Die stijging ten opzichte van eerder dit jaar betekent dat de mensen die het aanvragen heftiger geraakt zijn en meer zorg nodig hebben. We zien veel zorgmedewerkers die door (long)covid specialistische hulp of medicijnen nodig hebben.”

De reden dat nu meer mensen hun compensatie van het eigen risico aanvragen is ook omdat het jaar afloopt, zegt Kip. “Dit is hét moment om voor dit jaar de bonnen in te dienen, want volgend jaar telt je eigen risico weer opnieuw.”

Gezond werken bevorderen

Er zijn nog twee belangrijke redenen waarom IZZ het eigen risico compenseert. “Wij vinden het onterecht dat zorgmedewerkers die mede door hun werk het risico hebben gelopen op een covid-19 besmetting, hiervoor zelf de rekening voor hun behandelplan én het eigen risico moeten betalen”, zegt Kip: “Bovendien willen we gezond werken in de zorg bevorderen en waardering laten zien, zodat zorgmedewerkers met plezier blijven werken.”

Kip: “Zorgmedewerkers staan onder hoge druk en verdienen meer steun dan nu in de kabinetsplannen wordt geschetst. We waarderen de aangekondigde extra steun vanuit de overheid. We vinden echter dat ze nog meer mag investeren in preventie en behoud van het zorgpersoneel. Structurele compensatie van het eigen risico bij coronabesmetting past daar goed bij.”

Blij met hulp

Esther Vereijken, hartfunctielaborant, heeft de eigen-risicocompensatie van Stichting IZZ anderhalve maand geleden aangevraagd en binnen twee maanden ontvangen: “Ik ben ontzettend blij met deze hulp. Volgend jaar verwacht ik ook nog de naweeën van corona te krijgen.”

Medewerkers in de zorg lopen veel risico, is de ervaring van Vereijken: “Ik heb long-covid en werk nu halve dagen vanwege klachten als vermoeidheid, slechte conditie en concentratieproblemen. De ergotherapie krijg ik dankzij de compensatie deels terug. Ik hoop dat het eigen risico in de toekomst wordt vergoed door de regering, al is het maar om meer waardering te laten zien voor het zorgpersoneel.”