Personeel
IZZ: Vergelijkingssites tonen aanbod zorgverzekeringen voor zorgmedewerkers niet  

,

Directeur Jan-Luuk de Groot van stichting IZZ vindt dat er een oneerlijk speelveld is voor de 1.2 miljoen zorgmedewerkers die zorgverzekeringen willen vergelijken. Volgens De Groot worden speciale polissen voor zorgmedewerkers, zoals die van IZZ, daar niet getoond.

In een opinieartikel in het AD stelt De Groot dat verzekeraars speciale polissen maken voor zorgmedewerkers met extra’s zoals fysiotherapie, mentale ondersteuning en een lagere premie omdat zorgmedewerkers door de hoge fysieke en mentale belasting in hun werk meer gezondheidsrisico’s lopen dan gemiddeld en daardoor vaker zelf zorg nodig hebben. 

Tientallen euro’s

Op de grote vergelijkingsplatforms is alleen het standaardaanbod te zien. Ook collectiviteitsafspraken die via werkgevers lopen worden niet getoond. Volgens De Groot lopen zorgmedewerkers daardoor jaarlijks tientallen tot honderden euro’s mis.

Verdienmodel

De reden dat vergelijkers geen doelgroepen onderscheiden, is praktisch volgens De Groot. “Als collectieve en individuele polissen naast elkaar worden getoond, ontstaat al snel onduidelijkheid over de verschillen in prijs en voorwaarden. Het verdienmodel van vergelijkers draait bovendien op provisies van verzekeraars; een vergoeding die ze ontvangen voor elke afgesloten polis via hun platform. En juist die verzekeraars willen voorkomen dat hun verschillende polissen op dezelfde vergelijkingssite met elkaar concurreren.”

De Groot heeft met RISK, de vergelijker achter overstappen.nl wel afspraken gemaakt. Deze vergelijker vraagt nu: Werkt u in de zorg? Wie deze vraag met ja beantwoordt, krijgt automatisch het specifieke aanbod voor zorgmedewerkers te zien.

IZZ: Vergelijkingssites tonen aanbod zorgverzekeringen voor zorgmedewerkers niet  
