Jaap van den Heuvel zegt RKZ gedag

Bestuursvoorzitter Jaap van den Heuvel heeft “in goed overleg” met de raad van commissarissen, besloten om zijn functie eind december neer te leggen en het Rode Kruis Ziekenhuis te verlaten. Door ziekte heeft hij het laatste jaar geen continuïteit meer kunnen bieden in het bestuur van het RKZ, laat het ziekenhuis in een verklaring weten.

Van den Heuvel zal wel als programmadirecteur van de MBA-Healthcare en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam actief blijven.

Financieel gezond

De raad van commissarissen is Van den Heuvel zeer erkentelijk voor zijn grote en persoonlijke inzet en de resultaten die in ruim vier jaar bereikt zijn. Sinds zijn komst in 2016 heeft hij “intens gewerkt” aan het financieel gezond maken van het ziekenhuis en het Lean organiseren van de zorgverlening. Met de steun van de zorgverzekeraars heeft het ziekenhuis in Beverwijk een gezond toekomstperspectief gekregen met een reële mogelijkheid om het gebouw te vernieuwen en te innoveren.

Nieuw bestuur

Door het vervroegde vertrek van Van den Heuvel gaat de raad van commissarissen zich richten op de samenstelling van een nieuw bestuur. Een eerste stap is de benoeming van huidig plaatsvervangend bestuursvoorzitter Peter van Barneveld tot bestuursvoorzitter. Hiervoor is nog wel goedkeuring van de algemene aandeelhoudersvergadering nodig alsmede advies van de OR en Cliëntenraad.