Jaarcijfers oefentherapie 2024: patiënten zonder verwijzing stijgt

,

Het aandeel patiënten dat via directe toegang bij de oefentherapeut kwam is in de afgelopen jaren gestegen.

In 2020 lag het aandeel op 31 procent en in 2024 steeg dit naar 50 procent. Dat meldt Nivel op basis van de bevindingen uit de Nivel-jaarcijfers oefentherapie.

Daarnaast is er een verschuiving te zien in het type verwijzer. Deze komen minder vaak van de huisarts en vaker van de medisch specialist. Ook de behandeldoelen worden vaker bereikt. In 2020 lag dit aandeel op 67,3 procent en in 2024 steeg dit naar 78,4 procent.

De gegevens komen van eerstelijns oefentherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Meer over:Medisch specialisten

