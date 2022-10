Jan Helmond neemt afscheid als directeur-bestuurder van FWG

Helmond blijft vanuit een directie-adviesrol nog enige tijd betrokken bij FWG en blijft FWG tot eind 2023 vertegenwoordigen in het Caribisch gebied, zo laat de organisatie weten.

Functiewaarderingssysteem

Helmond: “Ik ben er trots op leiding te hebben mogen geven aan FWG en hiermee een betekenisvolle bijdrage te hebben kunnen leveren aan de arbeidsmarkt in de zorg in Nederland en in het Caribisch gebied. Ik ben minstens zo trots op de kernwaarden van het functiewaarderingsysteem waarmee we een rechtvaardige verdeling van de loonsom borgen, we bijdragen aan loonsombeheersing en we zorgen voor een objectieve en onafhankelijke indeling en waardering van functies in de zorg. Met onze kennis van het werken in de zorg helpen we bovendien de zorg vooruit te kijken en tijdig in te zetten op goed werk en ontwikkeling van mensen. En met onze onderzoeken helpen we de zorg om de toekomst zo goed mogelijk in beeld te brengen.”

Jan Fidder, voorzitter Raad van Toezicht van FWG: “Wij zijn Jan Helmond erkentelijk voor zijn jarenlange rol als hoeder van het functiewaarderingsysteem van en voor de zorg en spreken tevens onze waardering uit voor de wijze waarop hij leiding heeft gegeven aan de transformatie van FWG van klassieke uitvoeringsorganisatie met 20 medewerkers naar een moderne en toonaangevende adviesorganisatie met inmiddels bijna 70 medewerkers.”