Jan Kremer nieuwe voorzitter raad van toezicht OLVG

Jan Kremer wordt per 1 januari de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van OLVG. Hij volgt Rutger Schimmelpenninck op die na acht jaar aan het einde van zijn twee statutaire termijnen is gekomen.

Kremer, sinds 2016 al lid van de rvt van OLVG, is hoogleraar patiëntgerichte innovatie aan het Radboudumc, lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en van oorsprong gynaecoloog.

Perspectief

“Ik kijk uit naar deze nieuwe rol en de verdere samenwerking met de leden van de raad van toezicht en de raad van bestuur”, zegt Kremer in een persbericht. “De zorg voor patiënten in OLVG is al van een hoog niveau en ik ben trots dat we hier samen verder vorm aan kunnen geven. Mijn missie is dat de zorg nog meer vanuit het perspectief van de patiënt wordt ingericht.”

Doorontwikkeling

Het bestuur van het ziekenhuis is de vertrekkend voorzitter dankbaar. “Schimmelpenninck heeft zich de afgelopen acht jaar enorm ingezet voor OLVG en de raad van bestuur is hem daar zeer erkentelijk voor. Na de fusie in 2015 stond de doorontwikkeling van OLVG als topklinisch ziekenhuis in de stad Amsterdam centraal. Schimmelpenninck was als toezichthouder iemand van de menselijke maat en stimuleerde samenwerking in de regio. We gaan hem hier missen”, aldus Maurice van den Bosch, voorzitter raad van bestuur.