Jan van Groningen benoemd tot lid raad van toezicht Zuyderland

De carrière van Van Groningen staat al meer dan 25 jaar in het teken van innovatie, transformatie, technologie en dienstverlening.

Werkervaring

Van Groningen is werkzaam bij ABN AMRO Bank NV als technology officer en head of platforms & technology. Hij is zodanig primair verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen en runnen van het IT & digital fundament.

Voorheen was hij werkzaam bij IBM, Atos en Capgemini. Van Groningen heeft ervaring in het vertalen van technologische mogelijkheden naar praktische toepassingen die bijdragen aan innovatieve, efficiënte en kwalitatief goede bedrijfsvoering en dienstverlening. Aldus Zuyderland.