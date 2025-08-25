Skipr

Thema: Duurzaamheid
JBZ brengt voetprint van 15.000 zorgartikelen in kaart

,

Om te kiezen voor veilige herbruikbare medische producten, heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) de milieuvoetprint van alle ruim 15.000 hulpmiddelen geanalyseerd. “Zo kunnen we veel gerichter verbeteren, overstappen op herbruikbare alternatieven voor wegwerpproducten en meten welke vooruitgang we in de komende periode boeken.”

De zorgsector neemt 13 procent van het grondstoffengebruik en 7 procent van de CO2-uitstoot in Nederland voor haar rekening. De grondstoffen en verbranding van wegwerpmaterialen dragen daar flink aan bij.  “Dat zorgt voor een enorme afvalberg én belasting voor het milieu”, aldus het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Ziekenhuisbrede aanpak

Om steeds vaker te kiezen voor herbruikbare veilige, praktische en aantoonbaar milieuvriendelijker alternatieven heeft de afdeling inkoop alle medische hulpmiddelen onder de loep genomen. Van alle medische hulpmiddelen die het Bossche ziekenhuis gebruikt, wordt momenteel zo’n driekwart na één keer gebruik weggegooid. Slechts een kwart is herbruikbaar. “Dankzij deze ziekenhuisbrede aanpak weten we nu precies in welke categorie elk hulpmiddel valt.”

Eerder verruilde het JBZ al de wegwerp IC-isolatiejas en celstofmatjes voor de herbruikbare variant en wordt er voortaan kritischer bepaald of bepaalde producten wel nodig zijn. De focus van het ziekenhuis ligt vooral op materialen met een grote milieu-impact, bijvoorbeeld vanwege het volume of de vervuilende benodigde grondstoffen. “Alleen wanneer we weten – of goed kunnen inschatten – dat een herbruikbaar product écht duurzamer is, en daarnaast minstens zo veilig en praktisch, stappen we over.”

Kennis delen

Het JBZ deelt de opgedane inzichten onder meer via het Zorg Inkoop Netwerk Nederland. “Zo kunnen we samen leren, verbeteren en bouwen aan toekomstbestendige, circulaire zorg.”

Meer over:DuurzaamheidZiekenhuizen

