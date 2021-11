Jellinek start met digitale polikliniek

Expertisecentrum Jellinek is van start gegaan met een volledig digitale variant: Jellinek Digitaal. Dat nieuwe platform biedt zelfhulp maar ook compleet digitale verslavingszorg.

De lancering van Jellinek Digitaal moet de zorg toegankelijker maken door beter aan te sluiten bij de wensen en behoeftes van de cliënten. Op die manier wil Jellinek de zogeheten ’treatment gap’ verkleinen. De behandeling is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, een effectieve behandelingen voor verslaving aan bijvoorbeeld alcohol en drugs. De behandeling bestaat uit twee elementen: contact met een behandelaar via beeldbellen en het volgen van behandelmodules in een online omgeving. De cliënt bepaalt zelf waar en wanneer deze online modules worden gevolgd.

Eerder en flexibeler behandelen

Jellinek verwacht dat mensen die zich uit schaamte niet melden voor behandeling zich eerder zullen melden bij de digitale poli. Dat kan ervoor zorgen dat ze eerder zorg krijgen en zodoende een minder intensieve – en minder dure – behandeling nodig hebben. Daarnaast biedt het digitale platform meer flexibiliteit en kunnen cliënten zonder reistijd de zorg krijgen die ze nodig hebben.