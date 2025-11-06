Jente Lange wordt zorgdirecteur verblijf bij HVO-Querido

Lange brengt een brede achtergrond mee in zowel de medische als de publieke sector. Hij werkte eerder als huisarts en is momenteel nog werkzaam bij het RIVM als manager coördinatie infectieziektenbestrijding.

Bestuursvoorzitter Jessica Wesselius is verheugd over zijn komst: “We zijn echt ontzettend blij dat Jente ons team binnenkort komt versterken. Zijn zorg- en managementervaring maken hem zeer geschikt voor deze rol. We kijken uit naar zijn komst.”

Complexiteit

Lange zelf kijkt uit naar de nieuwe uitdaging. “Ik leerde HVO-Querido kennen toen ik vorig jaar in het kader van een opleiding een paar dagen meeliep met de maatschappelijke GGZ van GGD Amsterdam. Toen dacht ik al: wat een mooie organisatie,” zegt hij. “Wat mij aanspreekt in de functie is de complexiteit die goede zorg voor deze kwetsbare Amsterdammers met zich meebrengt. Dat zit ’m in de afstemming met partners, zorgverleners, buurtbewoners en meer. Daarnaast is er natuurlijk sprake van een maatschappelijk spanningsveld om draagvlak te creëren voor de opvang van cliënten. Dat is anno nu helaas steeds minder vanzelfsprekend, maar meer dan ooit hard nodig. Daar wil ik in mijn nieuwe rol graag een bijdrage aan leveren.”

Ondersteuning

HVO-Querido biedt ondersteuning aan mensen in kwetsbare situaties. De organisatie is actief in Amsterdam en richt zich op dak- en thuislozen, mensen met psychische problemen of verslavingsproblematiek, sekswerkers, slachtoffers van mensenhandel en ongedocumenteerde personen. De hulp is gericht op mensen die zelf opnieuw richting willen geven aan hun leven.