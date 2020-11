Jeroen Bosch Ziekenhuis breidt ic-capaciteit uit

Interessant voor u

GGD BDO-systeem is ‘houtje-touwtje’

Tien jaar oud De meeste Nederlandse GGD’en gebruiken voor het bron- en contactonderzoek een computerprogramma dat tien jaar oud is. Bron- en contactonderzoekers die met HPZone werken, klagen steen en been, vertelt de Volkskrant. ‘Het programma is onlogisch opgebouwd en omslachtig in gebruik, met een wirwar aan menu’s met vaak onbegrijpelijke aanduidingen.’ Gegevens uitwisseling tussen […]