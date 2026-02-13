Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch stelt operaties uit om griep

De uitgestelde operaties zijn ingrepen “die medisch gezien kunnen worden verplaatst en later opnieuw worden ingepland”, aldus het ziekenhuis. Urgente operaties, waaronder oncologische ingrepen, en acute zorg gaan gewoon door.
Carnaval
Uit voorzorg zijn voor maandag ook enkele operaties afgezegd. Dit wegens carnaval omdat “de ervaring leert dat deze periode vaak leidt tot een verdere toename van griepgerelateerde klachten, zowel bij patiënten als bij personeel”.
Ook in andere ziekenhuizen zijn wegens griep operaties uitgesteld: het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht en het Martini Ziekenhuis in Groningen. In Nederland heerst sinds woensdag een griepepidemie. (ANP)