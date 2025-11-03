Skipr

Jeroen Lambriks nieuw lid raad van toezicht Amarant

,

Amarant heeft per 1 november 2025 Jeroen Lambriks benoemd tot lid van de raad van toezicht. Met zijn komst versterkt de organisatie zich met ruime bestuurlijke ervaring en financiële expertise binnen de gezondheidszorg.

Voorzitter van de raad van toezicht Gerco Blok is verheugd over de benoeming: “Wij zijn blij dat we de raad kunnen versterken met iemand die niet alleen brede kennis van de zorg meebrengt, maar ook de missie en visie van Amarant een warm hart toedraagt.”

Ervaren zorgbestuurder

Lambriks is een ervaren bestuurder met een achtergrond in zowel verpleegkunde als bedrijfskunde. Sinds 2021 is hij actief als bestuurder bij Amstelring, waar hij verantwoordelijk is voor onder meer financiën, ict en vastgoed. Daarvoor was hij voorzitter van de raad van bestuur bij Fokus Wonen en bekleedde hij leidinggevende functies bij Arkin en het Diakonessenhuis.

Zijn loopbaan kenmerkt zich door een sterke focus op innovatie en toekomstbestendige zorg. Lambriks is onder andere voorzitter van Connect4Care, een regionale samenwerkingsorganisatie gericht op data-uitwisseling in de zorg. Daarnaast vervult hij toezichthoudende functies bij Calidus en is hij binnen brancheorganisatie ActiZ lid van de Commissie Arbeid.

Toekomstgericht

Lambriks ziet zijn nieuwe rol bij Amarant als een kans om bij te dragen aan betekenisvolle zorg. “Ik ben dankbaar en vereerd dat ik deel uit ga maken van de Amarant-gemeenschap”, zegt hij. “Graag wil ik mijn kennis en ervaring inzetten voor de verdere ontwikkeling van kwalitatieve, mensgerichte en innovatieve zorg voor mensen met een beperking, autisme of hersenletsel. Ik kijk ernaar uit om vanuit mijn rol als toezichthouder een bijdrage te leveren aan toekomstbestendige en financieel solide zorgverlening.”

