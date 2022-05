Jeroen van Tilburg aan de slag als bestuurder AmbulanceZorg Limburg

Met zijn achtergrond als directeur en manager binnen verschillende ziekenhuizen heeft Jeroen van Tilburg ervaring in verschillende vakgebieden van de ziekenhuiszorg. Momenteel is hij directeur Hart- en Vaatcentrum en Manager Zorg en Bedrijfsvoering bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Daarvoor was hij directeur Kanker Instituut bij het Catharina Ziekenhuis en heeft hij verschillende functies bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis vervuld. Tevens is hij lid van de raad van Commissarissen bij Breederzorg Thuiszorg.

Fusie ambulancezorg

Van Tilburg start 1 september als bestuurder en kwartiermaker. In eerste instantie richt hij zich vooral op het voortraject van de fusie met het begeleiden naar een gezamenlijke ambulancezorg voor heel Limburg.

Daarna worden de taken vanuit de “oude” organisatie Ambulancezorg Limburg-Noord en Acute Zorg GGD Zuid Limburg vanaf 1 januari overgedragen aan Ambulancezorg Limburg. Van Tilburg wordt de eerste bestuurder van de gefuseerde organisatie.