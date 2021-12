Jeugdbescherming Brabant heft cliëntenstop op

Jeugdbescherming Brabant heft per 15 december de cliëntenstop op die zij in juni dit jaar instelde. Bestuurder Rina den Besten zegt tegen BN DeStem dat er intern meer rust is, hoewel de organisatie nog niet helemaal uit de zorgen is.

Brabantse kinderen die thuis in een onveilige situatie zitten, werden de afgelopen maanden niet geholpen door jeugdbescherming Brabant (JBB), maar door een ad hoc opgericht crisisteam. JBB zat diep in de problemen: de werkdruk was te hoog, 20 procent van de medewerkers nam ontslag en 10 procent was ziek.

Inspectie

De inspectie stelde JBB onder verscherpt toezicht en gaf ook de gemeenten een veeg uit de pan, zij zijn immers verantwoordelijk voor gedegen jeugdbescherming. In januari kijkt de IGJ er opnieuw naar.

Vertrekkend hoofdinspecteur jeugd deelde haar zorgen in de podcast Voorzorg. Luister deze hier.

JBB kan de cliëntenstop nu opheffen door het crisisteam voorlopig in de eigen organisatie onder te brengen, schrijft BN DeStem. Het verloop is teruggebracht naar 8 procent. Het ziekteverzuim ligt nog wel op 10 procent. Er staan nog steeds 61 kinderen op de wachtlijst voor jeugdbescherming in Brabant.