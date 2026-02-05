Skipr

Jeugdraad: minister van Jeugd belangrijke mijlpaal voor jongeren

,

Dat Nederland een minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport krijgt, is “een belangrijke mijlpaal voor alle jongeren in Nederland”, stelt de Nationale Jeugdraad (NJR) donderdag. “We zijn blij dat jongeren serieus worden genomen door het nieuwe kabinet”, stelt Lotte Prins, voorzitter van de NJR.

Eerder deze maand sprak de NJR aan de formatietafel over het belang van integraal jeugdbeleid. Volgens het jongerennetwerk toont het kabinet met de ministerspost dat het jongerenperspectief niet als bijzaak wordt gezien, maar als een kerntaak.

Waar jeugdbeleid nu onder een staatssecretaris valt, krijgt dit beleid met een eigen minister aanzienlijk meer gewicht binnen het kabinet, stelt de organisatie. “Een minister zit aan tafel bij de belangrijkste besluitvorming en kan effectief samenwerken met andere ministers om de Nationale Jeugdstrategie uit te voeren. Voor jongeren kan dat een wereld van verschil maken”, stelt Prins.

Het CDA zal de minister leveren op het departement, zo werd eerder donderdag bekend. (ANP)

