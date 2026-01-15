Jeugdteams en MEEVivenz gefuseerd  tot Mooi Sociaal

Sinds 1 januari 2026 gaan Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid en Stichting MEEVivenz samen verder onder één naam: Mooi Sociaal. Mooi Sociaal biedt ondersteuning dichtbij inwoners en werkt samen met lokale en regionale partners.

De nieuwe organisatie telt ruim 900 medewerkers en ‘vele’ vrijwilligers. Zij ondersteunen inwoners met uiteenlopende vragen, van financiële zorgen en opvoeding tot relatieproblemen en veiligheid in huis. De hulp varieert van preventie tot passende ondersteuning, voor inwoners van alle leeftijden.

Lokaal herkenbaar

Inwoners kennen de organisatie vooral via lokale sociale teams en labels, zoals Dordrecht Sociaal, Vivera (Zwijndrecht), Sterk Papendrecht, Sophia Sociaal Team (Hendrik-Ido-Ambacht), Het Brughuis (Alblasserdam), SamenWaard (Hoeksche Waard), Sociaal Wijkteam Gorinchem, Sociaal Team Molenlanden (jeugd) en Servanda (Hardinxveld-Giessendam). Vanuit deze namen bieden sociale wijkteams, MEE Plus en welzijnsdiensten ondersteuning in buurten en wijken. “Met Mooi Sociaal maken we zichtbaar waar we al jarenlang samen aan bouwen: een organisatie die dichtbij is, verbindt en doet wat nodig is voor mensen en buurten,” zegt bestuurder An Theunissen.

Lokale uitvoering

Mooi Sociaal werkt wijkgericht, maar is regionaal georganiseerd. Naast lokale teams biedt Mooi Sociaal ook bovenlokale diensten waar specifieke expertise nodig is.

Voor inwoners blijft de ondersteuning lokaal georganiseerd, met vertrouwde teams en bekende namen. Op regionaal niveau wordt voortaan de naam Mooi Sociaal gevoerd. De namen Jeugdteams Zuid-Holland Zuid en MEEVivenz verdwijnen.

Ongewijzigd

Binnen Mooi Sociaal blijven Vivenz en MEE Plus bestaan als uitvoerende onderdelen. Vivenz biedt thuisbegeleiding, MEE Plus blijft onafhankelijke cliëntondersteuning bieden in meerdere regio’s. De samenwerking met gemeenten blijft ongewijzigd