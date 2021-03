Jeugdzorg Nederland en VNG lanceren platform pleegouders

Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) en VNG hebben donderdag, in samenwerking met digital partner Hoppinger, het online platform pleegzorg.nl gelanceerd. Het platform is een digitale leer- en ontmoetingsplek voor pleegouders.

Pleegzorg.nl ondersteunt pleegouders en laat geïnteresseerden kennismaken met pleegzorg. Pleegouders vinden er in de vrij toegankelijke bibliotheek actuele informatie en trainingen. In een besloten omgeving kunnen zij op een laagdrempelige manier in gesprek gaan met andere pleegouders en hun ervaringen delen.