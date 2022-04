Jeugdzorg Nederland sluit aan bij Z-CERT voor meer cybersecurity

Jeugdzorg Nederland sluit aan bij Z-CERT, het expertisecentrum voor cybersecurity in de zorg. Het doel is om gezamenlijk jeugdhulporganisaties weerbaarder te maken tegen cyberdreigingen zoals ransomware en phishing.

Jeugdhulporganisaties maakten het afgelopen jaar een grote stap met de digitalisering van de hulpverlening. Vooral tijdens de coronapandemie heeft e-health zich versneld ontwikkeld en vinden steeds meer jeugdzorgbehandelingen online plaats. Dat zorgt naast extra mogelijkheden ook voor risico’s.

Digitaal weerbaar

“We hebben gezien dat actuele cyberdreigingen zoals ransomware zich niet beperken tot de grote organisaties in de zorgsector”, zegt Wim Hafkamp, directeur van Z-CERT. “Alle zorgorganisaties, groot en klein, cure en care, kunnen te maken krijgen met cybercriminaliteit. Z-CERT geeft adviezen om incidenten te voorkomen en te detecteren en organisaties daarmee digitaal weerbaarder te maken.”

Informatie delen

Het is belangrijk om binnen de zorg informatie over systeembeheer en cybersecurity met elkaar te delen, bedrukken de samenwerkende partijen. Als hackers hun pijlen richten op zorgapplicaties of veelgebruikte besturingssystemen in de zorg, dan brengt Z-CERT alle betrokken instellingen op de hoogte.

Digitaal veiliger

Robert van Someren, ICT/IV-directeur van Jeugdzorg Nederland, is in zijn nopjes met de aansluiting. “Als branchevereniging willen wij de jeugdsector graag ondersteunen op het gebied van informatiebeveiliging. Een van de onderdelen van ons programma informatiebeveiliging is de samenwerking met Z-CERT. Wij zijn blij dat wij hiermee onze leden de mogelijkheid kunnen bieden om aan te sluiten op de dienstverlening van Z-CERT waarmee de zorg digitaal veiliger wordt gemaakt.”