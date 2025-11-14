Het rapport van de Jeugdautoriteit laat zien dat het huidige stelsel piept en kraakt. Dit zegt Ahmed Aboutaleb, voorzitter van Jeugdzorg Nederland. “We moeten durven kiezen waar we wel van zijn en waar niet van.”

“Dat kan schuren en pijn doen, maar alleen dan kunnen we de kinderen en gezinnen helpen die het écht nodig hebben en bouwen we aan een sterkere jeugdzorg.”

Sterke basis

Volgens Aboutaleb moet er daarom gebouwd worden aan een sterke basis van specialistische jeugdzorg. Net als de JA onderschrijft hij de bevinding dat de huidige marktwerking leidt tot versnippering en inefficiëntie.

De Jeugdautoriteit kraakte op donderdag de doelen van de Jeugdwet. Na tien jaar decentralisatie staat de beschikbaarheid van jeugdzorg nog steeds onder druk en zijn veel doelen niet gerealiseerd. “Veel problemen van toen spelen nog altijd in de jeugdzorg, zoals financiële druk en versnippering van zorg”, aldus de Jeugdautoriteit. Ook is de regeldruk onverminderd hoog.

Groeiende vraag neemt af

De groeiende vraag naar jeugdzorg is afgevlakt. Door de marktwerking is het aantal aanbieders van lichte jeugdzorg echter exponentieel gegroeid. “De cijfers laten zien dat het gebruik van lichte zorg de afgelopen tien jaar fors is toegenomen, terwijl het gebruik van zware zorg niet of nauwelijks is afgenomen.” Daardoor zijn de jeugdzorgkosten het afgelopen decennium meer dan verdubbeld.

Volgens Jeugdzorg Nederland laat de Jeugdautoriteit zien dta meer geld uitgaven aan zorg niet per se leidt tot betere zorg. Meer geld alleen is dus niet de oplossing, aldus Jeugdzorg Nederland. “Meer focus, kwaliteit en samenwerking is dat volgens Jeugdzorg Nederland wél. Wij pleiten daarom voor een dekkend, landelijk georganiseerd zorglandschap met een stabiele bekostiging. Geen aanbestedingen maar publieke continuïteit met reële tarieven en ruimte voor innovatie en leren. Dat is de koers waarmee Jeugdzorg Nederland de specialistische jeugdzorg toekomstbestendig wil maken. Wij geven daarom graag vervolg aan de oproep van de JA om keuzes te maken, het ongemakkelijke gesprek te voeren en niet op elkaar te wachten.”