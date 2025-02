Jeugdzorgaanbieders moeten transparanter zijn over financiën, aldus verlengd convenant

Jeugdzorgaanbieders moeten opener zijn over hun financiën en bedrijfsvoering. Dat en meer staat in het verlengde en geactualiseerde convenant ‘Continuïteit Jeugdzorg’.

De Jeugdautoriteit, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid en partijen in de (jeugd)zorg hebben hiervoor getekend.

Het convenant is in 2021 opgesteld om te voorkomen dat jeugdzorgaanbieders plotseling omvallen en de hulp aan jeugdigen en hun ouders abrupt stopt.

Het afgelopen jaar hebben de samenwerkende partijen de resultaten van het eerdere convenant geëvalueerd en op onderdelen aangepast. Het geactualiseerde convenant loopt door tot 1 januari 2028.

Rol van de NZa

Een belangrijke aanpassing in het vernieuwde convenant is de rol van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die zich nu ook heeft verbonden aan het convenant. Wanneer de wet Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg (naar verwachting in 2025) in werking treedt, neemt de NZa de taken van de Jeugdautoriteit over.

Draaiboek

Verder is het draaiboek ‘Continuïteit Jeugdzorg’ geactualiseerd. In het draaiboek staat beschreven welke stappen jeugdzorgaanbieders, jeugdzorgregio’s en gemeenten nemen bij als een zorgaanbieder dreigt om te vallen. De continuïteit van jeugdzorg staat regelmatig onder druk, bijvoorbeeld door financiële problemen bij aanbieders of een tekort aan personeel.

Het nieuwe draaiboek is op een aantal punten veranderd ten opzichte van de versie uit 2021. Zo heeft de monitorende taak en de vroegsignalering van de JA een plek in het draaiboek gekregen. Daarmee is het draaiboek niet langer enkel gericht op jeugdzorgaanbieders in continuïteitsproblemen, maar op alle aanbieders van cruciale jeugdzorg en Gecertificeerde Instellingen.

Transparantie

Verder is nadrukkelijker opgenomen dat bij dreigende discontinuïteit van jeugdzorg de accounthoudende regio als regievoerder afspraken maakt met de gemeenten die zij vertegenwoordigt. Ook is duidelijker opgenomen dat betrokken jeugdzorgaanbieders transparant moeten zijn over hun financiële huishouding en problemen in de bedrijfsvoering moeten melden bij de betreffende gemeenten.