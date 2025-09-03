Skipr

Jeugdzorginstelling in Harreveld wordt weer jeugdgevangenis

,

De omstreden jeugdzorginstelling in de Gelderse plaats Harreveld wordt weer in gebruik genomen als jeugdgevangenis. Het is de bedoeling dat daardoor binnen anderhalf tot twee jaar zeventig extra plekken beschikbaar komen voor jonge gedetineerden. Dat meldt demissionair justitieminister David van Weel (VVD) aan de Tweede Kamer.

De locatie in Harreveld was al eerder een jeugdgevangenis, maar was de afgelopen jaren in gebruik als behandelcentrum voor jongeren met ernstige psychische problemen. Door vele misstanden kreeg de instelling een slechte naam. Het gebouw wordt de komende tijd weer geschikt gemaakt als jeugdgevangenis. Wanneer die open kan, hangt ook af van de beschikbaarheid van personeel.

Cellentekort opgelost

Met de extra plekken kan het cellentekort voor jongeren “grotendeels worden opgelost”, zegt Van Weel. Nu zitten nog jongvolwassenen noodgedwongen in reguliere gevangenissen, en dat is dan niet meer nodig. “Daarmee krijgen we ook weer cellen vrij voor andere veroordeelden”, aldus de bewindsman. (ANP)

