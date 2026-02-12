Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Sociaal Domein
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Jeugdzorgmedewerkers leggen 2 maart in hele land werk neer

,

Medewerkers in de jeugdzorg leggen maandag 2 maart in heel Nederland 24 uur het werk neer. Dat melden vakbonden FNV, CNV en FBZ.

De werknemers verzamelen zich in Utrecht uit protest tegen de vastgelopen cao-onderhandelingen.

Ultimatum

Volgens de bonden, die eerder een ultimatum aan Jeugdzorg Nederland stelden, volgde op dat ultimatum “radiostilte”. Maaike van der Aar, bestuurder FNV Jeugdzorg, zegt in een persbericht: “Medewerkers voelen zich genegeerd en totaal niet serieus genomen.”

Stiptheidsacties

Jeugdzorgpersoneel voert al sinds begin februari stiptheidsacties en houdt werknemersbijeenkomsten om een beter aanbod te krijgen. Bij stiptheidsacties doen werknemers niet meer dan van hen wordt gevraagd. De acties zijn al gehouden in Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, Zuid-Holland en Utrecht. Maandag 16 februari vinden er acties plaats in Groningen en Friesland. De acties lopen nog tot en met 19 februari.

In de jeugdzorg werken zo’n 38.000 medewerkers. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Jeugdzorg

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

15:43 Jeugdzorgmedewerkers leggen 2 maart in hele land werk neer
15:03 Vrouw aangehouden in zaak over misstanden in Gronings gezinshuis
10 feb 2026 Medewerkers jeugdzorg voeren donderdag actie in Utrecht
6 feb 2026 Stakingsestafette jeugdzorg gaat door
5 feb 2026 Jeugdraad: minister van Jeugd belangrijke mijlpaal voor jongeren

Reader Interactions

Reacties