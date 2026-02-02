Jongeren hebben volgens UNICEF te weinig inspraak in jeugdzorg

De jeugdzorg luistert te weinig naar de jongeren die daar hulp krijgen. Daarover klaagt UNICEF Nederland. Volgens de VN-organisatie leidt het gebrek aan inspraak tot “kwetsbaarheid en ongelijkheid” en is het “in sommige gevallen ronduit schadelijk voor kinderen en jongeren”.

UNICEF roept de overheid op om vast te leggen dat jongeren inspraak krijgen. Zorginstellingen moeten genoeg geld krijgen om dat mogelijk te maken. “Het gaat om jongeren die spreken over ervaringen met uithuisplaatsing, pleegzorg, gesloten jeugdzorg en langdurige afhankelijkheid van systemen die diep hebben ingegrepen in hun ontwikkeling”, stelt de organisatie.

Bevlogenheid bestuurder

Her en der hebben jongeren volgens UNICEF al wel inspraak, maar dit is “afhankelijk van tijdelijke subsidies en persoonlijke bevlogenheid van jeugdzorgbestuurders”.

UNICEF wijst erop dat cliënten van zorginstellingen al wel mogen meepraten en meebeslissen over zorg. Ook in het onderwijs is er medezeggenschap. In de jeugdzorg is dat niet geregeld, terwijl “de impact op levens misschien wel het grootst is”. (ANP)