Jongeren Hoenderloo Groep tussen wal en schip

Complexe problemen

De Hoenderloo Groep, die gold als een ‘last resort’ voor jongeren met complexe problemen, maakte eind 2019 bekend te gaan sluiten. Er verbleven toen 214 jongeren in de instelling. Eigenaar Pluryn zag geen andere uitweg meer vanwege grote financiële verliezen.

Belofte De Jonge

In augustus schreef minister De Jonge aan de Tweede Kamer dat voor alle jongeren een “passende en duurzame vervolgplek” was gevonden. Uit een inventarisatie van EenVandaag blijkt dit niet het geval. Zo weigerden in sommige gevallen jeugdzorginstellingen een jongere op te nemen, hebben ouders hun kind zelf maar weer in huis genomen of strandden oplossingen door bureaucratie.

Grote impact

Ruim zestig ouders die deelnamen aan een enquête van EenVandaag noemen de impact van de sluiting op hun kind “groot” tot “zeer groot”. Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis erkent in een reactie dat niet alle plekken passend zijn gebleken. (ANP)