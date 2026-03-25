Joost Harkink treedt toe tot bestuur van de Nederlandse ggz

Het bestuur van de Nederlandse ggz heeft Joost Harkink benoemd tot bestuurder Zorg & Veiligheid. Hij is sinds 1 mei 2025 bestuurder en sinds 1 maart voorzitter raad van bestuur bij verslavingszorginstelling Tactus, dat ook een omvangrijk forensisch zorgaanbod heeft.

Hiervoor was Harkink bestuurder bij Tactus, bestuurder bij Riwis Zorg & Welzijn, directeur van het Pieter Baan Centrum, hoofd van dienst bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en gz-psycholoog bij De Bascule. Met deze brede ervaring op het snijvlak van zorg, welzijn en veiligheid is zijn nieuwe rol volgens de Nederlandse ggz een logische stap.

Zelf zegt hij: “De opgaven in het zorg- en veiligheidsdomein vragen om meer samenhang en minder schotten. Juist voor mensen met complexe problematiek moeten we zorgen dat passende hulp tijdig beschikbaar is. Ik wil me inzetten voor betere samenwerking tussen zorg, gemeenten en justitie, zodat we eerder kunnen handelen en duurzame oplossingen kunnen bieden.”

Betrokken binnen de vereniging en sector

Voorzitter van de Nederlandse ggz Ruth Peetoom vertelt dat Harkink al bij verschillende thema’s binnen de vereniging betrokken is geweest. “Hij kent daarnaast alle kanten van zowel de geestelijke gezondheidszorg als beschermd wonen, verslavingszorg en forensische zorg goed. Hij weet daardoor als geen ander wat goed gaat, wat beter moet en wat ons daarin te doen staat.”

De benoeming van Harkink geldt voor een eerste termijn van vier jaar. Harkink volgt Claudia van Bruggen op, die nu staatssecretaris Justitie en Veiligheid is.