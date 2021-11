Joost Hutsebaut benoemd tot bijzonder hoogleraar

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis lopen een sterk verhoogd risico op andere psychische aandoeningen en krijgen vaker last van lichamelijke problemen zoals obesitas, kanker of hartklachten. Hun levensverwachting is aanzienlijk lager dan gemiddeld. De universiteit hoopt dat Hutsebauts onderzoek en onderwijs eraan bijdragen om individueel leed en maatschappelijke schade, veroorzaakt door persoonlijkheidsstoornissen, zo veel mogelijk te voorkomen.

Op tijd behandelen

De eerste tekenen van een persoonlijkheidsstoornis worden doorgaans zichtbaar in de adolescentie. Recent wetenschappelijk onderzoek laat ook zien dat kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis betrouwbaar vast te stellen zijn en ook al in de puberteit een hele reeks van negatieve uitkomsten voorspellen, aldus Tilburg University. Hutsebaut: “Toch aarzelen heel wat behandelaars om persoonlijkheidsproblematiek vroeg in het beloop vast te stellen en te behandelen. Daardoor gaat vaak een kritieke periode voorbij zonder dat er behandeling wordt ingezet die voldoende afgestemd is op de kwetsbaarheden van deze jongeren en gezinnen. Als je vervolgens kijkt naar de enorme persoonlijke en maatschappelijke impact van persoonlijkheidsstoornissen op volwassen leeftijd, is dat zonde.”

Met deze leerstoel en zijn onderzoek wil de bijzonder hoogleraar bijdragen aan een betere detectie, zodat kwetsbare jongeren sneller op de juiste plek in de hulpverlening terechtkomen. Daarnaast wil hij de ontwikkeling van betere behandelingen breed inzetbaar maken, zodat meer jongeren een gepaster en effectiever behandelaanbod krijgen.

Gespecialiseerde diagnostiek

Hutsebauts leerstoel is ingesteld door de Viersprong, een landelijke organisatie gespecialiseerd in de behandeling van problemen in persoonlijkheid, gedrag en gezin. Met de leerstoel ‘Preventie en vroege interventie van persoonlijkheidspathologie’ wil de Viersprong op die manier de kennis over diagnostiek en effectieve vroege interventie vergroten en ervoor zorgen dat die terechtkomt bij behandelaars.

De leerstoel maakt deel uit van het departement Medische en Klinische Psychologie van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Joost Hutsebaut zal bijdragen aan de wetenschappelijke ontwikkeling en evaluatie van gespecialiseerde diagnostiek en van programma’s voor vroege interventie, en ook de kosteneffectiviteit van vroege behandeling onderzoeken. Daarnaast geeft Hutsebaut onderwijs verzorgen in een masterprogramma van Tilburg University.