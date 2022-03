Joris Uges start als nieuwe bestuurder Rijndam Revalidatie

Joris Uges is op dit moment nog werkzaam als ziekenhuisapotheker en medisch manager van de vakgroep apothekers bij het Haga Ziekenhuis en Langeland Ziekenhuis. Daarnaast is hij voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) en vicevoorzitter van Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA).

Revalidatiezorg

Uges gaat per 1 april 2022 aan de slag als nieuw bestuurslid bij Rijndam Revalidatie. “De revalidatiezorg is voor mij weliswaar nog vrijwel onbekend, maar ik verwacht er mijn kracht in kwijt te kunnen via netwerken en samenwerken”, aldus het kersverse bestuurslid.