Justitie wil beter zorgaanbod voor verwarde personen

Het gaat om een kleine groep mensen binnen de brede doelgroep ‘mensen met verward en/of onbegrepen gedrag’. Landelijk zou het gaan om zo’n 1.500 personen, schrijft de DJI, een agentschap van het ministerie van Justitie, in een Kamerbrief. Ze vertonen verward gedrag, hebben een zorgbehoefte en vormen een hoog veiligheidsrisico.

Hiaten in aanbod verwarde personen

Deze mensen vallen soms tussen wal en schip, omdat het huidige zorgaanbod onvoldoende aansluit bij de zorgvraag. Het stafrecht biedt geen oplossing om het delict veelal te licht is voor een tbs-maatregel. Sommigen belanden in de gevangenis, maar daar is het zorgtraject niet intensief genoeg. Als cliënten in de reguliere ggz komen, is het de vraag of de risicotaxatie voldoende is geborgd.

Reguliere en forensische zorg

De Werkagenda ‘Aansluiting reguliere en forensische zorg’ biedt drie hoofdlijnen voor het verbeteren van de uitvoeringspraktijk. In de eerste plaats kan de overgangen tussen de stelsels beter. Overplaatsing, uitstroom of doorstroom gaat nu regelmatig met horten en stoten. De DJI wil, met alle veldpartijen, zorgen voor een warme overdracht.

Zorg, ondersteuning en beveiliging

In de tweede plaats moet de werkagenda leiden tot een passend aanbod dat bestaat uit een uitgekiende combinatie van zorg, ondersteuning en beveiliging. Die juiste combinatie is niet altijd beschikbaar, waardoor mensen soms op straat belanden. Het ontbrekende aanbod moet worden gecreëerd en ingekocht. In de derde plaats wordt er gewerkt aan uitbreiding van de capaciteit van verschillend zorgaanbod. De financiële effecten moeten nog in kaart worden gebracht. Wel is al duidelijk dat er geen extra geld beschikbaar komt, want alles moet “binnen de bestaande budgetten worden ingepast”.

Werkagenda: elf maatregelen

De werkagenda heeft elf concrete maatregelen. Daarvan zijn er vier toegelicht in de Kamerbrief. Zo moeten er “flexibele, op maatwerk gerichte trajecten door de domeinen heen” komen. Bijvoorbeeld een combinatie van forensische zorg, specialistische ggz, verslavingszorg, gehandicapten zorg en beschermd wonen.

Speciale woonvoorziening

Voor een kleine groep van zestig personen komt er een speciale woonvoorziening. Die is bedoeld voor mensen met een combinatie van gedragsproblemen, een verstandelijke beperking, problemen op het terrein van psychiatrie, verslavingsproblematiek en een noodzaak tot beveiliging. Die plekken zijn schaars. Daar waar deze extra moeilijke groep nu verblijft heeft hun gedrag vaak een ontwrichtend effect op de teams. Daardoor gaan ze op dit moment ze vaak heen en weer tussen de forensische en reguliere zorg. Nergens zijn ze echt op hun plek en daarom worden ze met grote regelmaat overgeplaatst van de ene naar de andere voorziening.

Partijen werkagenda

De betrokken partijen zijn de Nederlandse ggz, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), MIND, Politie, Valente, Reclassering, de Rechtspraak, Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), stichting Patiëntvertrouwenspersonen (PVP), Zorg & Veiligheidshuizen (Z&VH), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en Zorginstituut Nederland (ZIN), Ministerie van Justitie en Veiligheid en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.