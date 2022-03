Kabinet heeft 200 tot 300 bedden beschikbaar voor vluchtelingen

Het kabinet denkt twee- tot driehonderd bedden beschikbaar te hebben om Oekraïense vluchtelingen met medische of geestelijke zorg uit andere EU-lidstaten over te nemen. Dat zei minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) na afloop van overleg met zijn Europese collega’s in Brussel. Zij spraken onder meer af om zoveel mogelijk samen te werken om de zorg voor de vluchtelingen uit Oekraïne in goede banen te leiden. “Dan gaat het bijvoorbeeld over het leveren van medicamenten en zo nodig ook het verdelen van patiënten”, aldus Kuipers.

Nederland heeft al een aantal kinderen met kanker opgenomen en is bereid meer plekken ter beschikking te stellen. “Niet alleen voor mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben maar ook voor patiënten met andere aandoeningen, hetzij direct als gevolg van het oorlogsgeweld dan wel omdat ze een behandeling nodig hebben die niets met de oorlog te maken heeft”, aldus Kuipers. Zoals hart- of kankerpatiënten.

Taal

De bijna 4 miljoen mensen, vooral vrouwen, kinderen en ouderen die het land vanwege de oorlog zijn ontvlucht, willen vaak graag in de vier EU-buurlanden van Oekraïne, vooral Polen, blijven. Maar het is volgens Kuipers onmogelijk dat de Oost-Europese landen de opvang van zieken zonder hulp moeten volbrengen. “Het is een enorme uitdaging, niet alleen in aantallen maar ook vanwege de taal.” De paar honderd bedden die Kuipers noemt zijn een eerste indicatie, een landelijke inventarisatie is onderweg.

Lage vaccinatiegraad

Een ander punt van zorg is de lage vaccinatiegraad tegen corona van onder de 40 procent in Oekraïne, die het risico op Covid-19-besmettingen in bijvoorbeeld opvangplekken voor vluchtelingen vergroot. “Er wordt op dit moment in Nederland zowel op locatie als via de ggd’s gevraagd naar de Covid-vaccinatiestatus”, zegt Kuipers. “Voor mensen die niet voldoende of niet gevaccineerd zijn wordt vaccinatie aangeboden. De vaccinatiegraad in de basisserie is al laag, maar bij de herhaalprikken heel erg laag. Het is belangrijk deze mensen te beschermen.” Daarnaast komen ook andere infectueuze aandoeningen voor, “met een hoger voorkomen van ziektes als tuberculose en een hoger dragerschap van allerlei bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica.”

