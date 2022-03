Prinses Máxima Centrum ontvangt 25 kankerpatiëntjes uit Oekraïne

In het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht zijn maandag 25 Oekraïense kinderen met kanker aangekomen, samen met hun ouders of verzorgers. Met een speciale vlucht van Corendon werden ze opgehaald in Polen. “Er is in korte tijd onderdak gevonden in gastgezinnen en enkele vakantiehuisjes”, aldus een woordvoerster van het ziekenhuis.