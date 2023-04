Kabinet: verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’er

Nulurencontracten worden verboden, oproepkrachten krijgen een vast aantal uren in de week en zzp’ers moeten verplicht aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit zijn een aantal maatregelen die minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) heeft aangekondigd voor de arbeidsmarkt. Als iemand langere tijd hetzelfde werk doet, wordt een contract het uitgangspunt.

Voor werkgevers worden de regels ook aangepast. Zo kunnen zij na een jaar ziekte van een werknemer duidelijkheid krijgen of ze structurele vervanging kunnen regelen. Ook komt er een regeling waarmee personeel behouden kan worden in het geval van crisis dat buiten het ondernemersrisico valt, zoals met corona. Werknemers kunnen dan maximaal een half jaar op een andere plek werken, of minder werken. Wel behouden zij hun WW-rechten.

Zekerheid

Met de aanpassingen wil het kabinet zorgen voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt. Eerder gaf onder meer de commissie-Borstlap hier al een advies toe. De commissie waarschuwde voor de doorgeslagen flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt. Volgens Van Gennip had Borstlap “zware en gewichtige woorden, en die waren terecht”. De minister zegt op een persconferentie dan ook dat ze blij is “de doorgeschoten flexibilisering aan te kunnen pakken”.

Handhaven

Om schijnzelfstandigheid van zzp’ers tegen te gaan, wil Van Gennip “op korte termijn” de handhaving verbeteren. Nu worden alleen schrijnende gevallen aangepakt, vanaf 2025 moet de Belastingdienst bij alle opdrachtgevers controleren of zij terecht mensen als zzp’er inzetten. (ANP/Skipr)