Kabinet moet budget privacywaakhond verdubbelen van Kamer

De privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens moet meer dan dubbel zoveel budget krijgen om beter toe te zien op gebruik van persoonsgegevens, onder meer door de overheid zelf. In de Kamer leven grote zorgen over de bezetting van de AP. Een ruime meerderheid vraagt om een flinke uitbreiding van het budget, in een debat over het grote datalek bij de GGD.

Een voorstel van de SP om de autoriteit genoeg geld te geven zodat er vanaf 2022 niet 184, maar 470 mensen kunnen werken, wordt door een groot aantal partijen mede-ondertekend. In de motie verwijzen de partijen naar een onderzoek dat het verantwoordelijke ministerie van Justitie heeft laten doen door accountantskantoor KPMG. Om alle taken goed uit te kunnen voeren, moet de AP veel meer steun krijgen, bleek uit dat rapport. Het budget van de waakhond zou moeten groeien van 25 miljoen euro nu naar ruim 63 miljoen in 2025.

Geen karikatuur

Rechtsbeschermingsminister Sander Dekker moest woensdag het budget verantwoorden naar aanleiding van het lek bij de GGD. SP’er Hijink rekende uit dat er bij het controlebureau momenteel budget is om één persoon één dag per week bezig te laten zijn met het opsporen van dataleks. “Vindt hij nou echt werkelijk dat dat genoeg is?” Daarop vond Dekker dat er “geen karikatuur moet worden gemaakt van de AP”. Dat er weinig capaciteit is om actief op zoek te gaan naar dataleks, is omdat dat volgens de minister niet de taak is van de autoriteit.

Extra taken

SP-Kamerlid Maarten Hijink benadrukt dat de AP wel gaat over het het voorkomen van “grootschalige” lekken. “De AP heeft allemaal extra taken gekregen, en we willen juist dat ze hun rol in het voorkomen van datalekken kunnen nemen. Daar heeft de autoriteit nu de capaciteit niet voor”, zegt de SP’er. Toezicht op het gebruik van gegevens en algoritmen “wordt nog wel eens gebagatelliseerd, maar het gaat nogal ergens om”, aldus Hijink. (ANP)