Kabinet neemt vrijdag besluit over aanscherpen coronaregels

In eerste instantie zou het kabinet volgende week vrijdag besluiten wat te doen met de coronaregels. Maar het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames loopt hard op en het kabinet ziet nog niet de gewenste omslag daarin. “Daarom hebben we gevraagd het OMT-advies naar voren te halen, zodat we op korte termijn tot besluitvorming kunnen overgaan”, aldus De Jonge. Hij wil van de experts weten wat nodig is om de “kentering te forceren”.

Sombere prognoses

De minister wil niet “vooruitlopen” op welke maatregelen het kabinet mogelijk gaat nemen, maar dat de maatregelen worden aangescherpt lijkt zo goed als zeker. “Als het in dit tempo doorgaat, gaat het niet goed”, zegt De Jonge. De coronacijfers van de afgelopen dagen zitten “aan de bovenkant” van de prognoses en daarom verwacht de minister niet dat de gewenste kentering deze week gaat komen. Hij noemt de situatie “somber en zorgelijk”.

De Jonge erkent dat “de rek eruit is”, zowel in de zorg als in de samenleving. “Alle maatregelen die je treft, zullen pijn doen.” Volgens de minister moet het kabinet goed kijken naar wat nodig is, maar ook hoe “proportioneel en eerlijk” maatregelen zijn. “Maar we willen allemaal dat de zorg toegankelijk blijft en die toegankelijkheid staat onder druk.”

Onenigheid Gommers en De Jonge

Het dagelijkse aantal coronabesmettingen ligt al ruim een week op meer dan 20.000. Eind september liet het kabinet vrijwel alle coronaregels los, maar moest daar begin november weer op terugkomen toen het aantal besmettingen snel opliep.

Op de onenigheid die lijkt te zijn ontstaan tussen hem en Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), wilde De Jonge niet ingaan. Gommers pleitte eerder deze week voor “keiharde maatregelen”, omdat anders over tien dagen helemaal geen plek meer zou zijn op de IC’s. “Ik ga niet reageren op individuele OMT-leden”, zei De Jonge. “We hebben ons te verhouden tot het OMT-advies, in gezamenlijkheid hoop ik dat het OMT met een advies komt waar we vrijdag over kunnen besluiten.” (ANP)