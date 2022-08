Kabinet trekt 21 miljoen uit om ggz-patiënten aan werk te helpen

Het kabinet heeft er de komende twee jaar in totaal ruim 21 miljoen euro voor over om patiënten in de geestelijke gezondheidszorg aan werk te helpen. Met dat geld kunnen ggz-instellingen voor de juiste begeleiding zorgen.

Dat staat in een regeling die minister Carola Schouten (Participatie) deze week online heeft gepubliceerd en waar de Volkskrant als eerste over berichtte. “Gezond zijn en je gezond voelen is belangrijk om deel te kunnen nemen aan de maatschappij”, schrijft de bewindsvrouw. “En andersom werkt het ook: wie meedoet in de samenleving, voelt zich beter.”

Jobcoaching

Het plan van Schouten richt zich op de door ggz-instellingen zelf ontwikkelde IPS-methode (individuele plaatsing en steun), waarin zorg, re-integratie en jobcoaching samenkomen. Onderzoek naar de werkzaamheid van deze methode wijst uit dat de helft van de deelnemers na vijf jaar nog altijd werk heeft.

Met het beschikbare budget kunnen naar schatting 2225 mensen met bijvoorbeeld angst, depressie, ADHD, autisme spectrum stoornissen, bipolaire stoornissen, eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen worden geholpen. Voor de subsidieregeling kunnen ggz-instellingen terecht bij de gemeenten. (ANP)