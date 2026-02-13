Kabinet wil in iedere gemeente team voor passende hulp jongeren

Jongeren moeten in elke gemeente naar een hulpteam kunnen als ze zorg nodig hebben. Demissionair staatssecretaris Judith Tielen (Jeugd) denkt dat jongeren zo sneller geholpen kunnen worden en dat minder mensen in de gespecialiseerde jeugdzorg terechtkomen.

“Te veel jongeren en gezinnen doen op dit moment een beroep op (professionele) jeugdhulp, waardoor het stelsel onder druk staat en jongeren niet altijd de juiste hulp krijgen”, aldus Tielen in een persbericht. De VVD’er denkt dat de lokale teams kunnen helpen problemen eerder aan te pakken, waardoor specialistische jeugdhulp alleen wordt gebruikt als dat echt nodig is.

Lange wachttijden

De jeugdzorg kampt al jaren met lange wachttijden in heel Nederland. Tot nu toe heeft de aanpak daarvan nog niet geleid tot kortere wachttijden voor jongeren die hulp nodig hebben. Daarnaast kampt de jeugdzorg met een tekort aan gespecialiseerd personeel en geld.

Geen extra geld

Meerdere gemeenten hebben al zo’n team, maar het is nu de bedoeling dat jongeren in alle gemeenten hiervan gebruik kunnen maken. Het kabinet maakt daar geen extra geld voor vrij. Gemeenten betalen het dus uit het budget dat ze al hebben voor jeugdzorg.

De hulpteams moeten nauw gaan samenwerken met scholen, schuldhulpverlening, jeugd- en huisartsen. (ANP)