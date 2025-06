Kabinet wil nachtelijk insluiten mogelijk maken in jeugdhulp

Het kabinet wil het mogelijk maken dat jongeren ouder dan 12 jaar in de gesloten jeugdhulp ’s nachts in hun kamer opgesloten kunnen worden, mochten zij een gevaar vormen voor anderen.

Dat schrijft demissionair staatssecretaris Vincent Karremans (Volksgezondheid, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij begrijpt hoe ingrijpend zo’n maatregel is, maar wil toch de wet hiervoor aanpassen.

Strenge eisen

Karremans schetst in zijn brief dat zorgaanbieders ondanks het verbod soms ’s nachts jongeren insluiten voor hun eigen veiligheid of die van anderen. Dit gebeurt vooral bij jongeren met een “hoog forensisch profiel”. Die maken zich ’s nachts sneller schuldig aan seksuele misdrijven of geweld. Daarom is het volgens Karremans “in specifieke omstandigheden te rechtvaardigen” dat ’s nachts de deur van een kamer op slot gaat.

Hier moeten wel strenge eisen voor komen. Het zou alleen mogen als de jeugdige een “ernstig gevaar” vormt, ouder is dan 12 en er zelf geen gevaar door loopt. Het niet aanpassen van de wet is volgens de staatssecretaris geen optie: dan zouden de jongeren sneller terechtkomen in bijvoorbeeld een jeugdgevangenis.

Wet aanpassen

“Deze aanpassing laat onverlet dat de inzet blijft om te streven naar minder vrijheidsbeperking in de gesloten jeugdhulp”, schrijft Karremans. Hij zegt toe dat het kabinet bij de voorbereiding van de nieuwe wet aanbieders, zorgprofessionals en jeugdigen zelf zal betrekken.

Naast het mogelijk maken van nachtelijke insluiting, wil Karremans dat alle inrichtingen een afzonderlijke en veilige ruimte hebben waar jeugdigen zich vrijwillig kunnen terugtrekken. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is dat nu nog niet overal op orde. Karremans wil kleinere instellingen in staat stellen om geschikte ruimtes in te richten. Daarvoor wil de staatssecretaris de huidige eisen in de wet aanpassen. (ANP)