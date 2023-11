‘Kabinetsplan voor zzp’ers zal leiden tot ernstige tekorten in de zorg’

Volgens NVM-Mondhygiënisten zal nieuwe wetgeving om de positie van zzp’ers te verduidelijken leiden tot “ernstige tekorten in de zorg” bij zogeheten artikel 34-beroepen, beroepen die niet in het BIG-register staan, maar wel een wettelijk beschermde opleidingstitel hebben. Dat zijn onder meer de mondhygiënisten, huidtherapeuten, podotherapeuten en medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundigen.

“Zzp’ers in de zorg vervullen een belangrijke smeeroliefunctie”, aldus beroepsorganisatie voor mondhygiënisten. “Zij vullen gaten en schaarste op die op geen enkele andere wijze vervuld kunnen worden en mede hierdoor wordt de continuïteit van de zorg gewaarborgd.

Continuïteit

“Als een zzp’er door een in het wetsvoorstel voorgesteld aanzienlijk beperkend kader deze rol niet meer kan vervullen, lopen wachttijden op en komt door schaarste de continuïteit en uiteindelijk ook de kwaliteit van zorg in het gedrang. Want er is geen menskracht om deze gaten op te vullen.”

Inbedding

Het probleem ontstaat vooral als het gaat om beoordeling van “organisatorische inbedding” in een organisatie. Volgens het plan van demissionair minister Van Gennip is iemand zzp’er als iemand organisatorisch is ingebed. Vanwege deze nieuwe regel zouden zorgaanbieders niet meer zorgverleners kunnen aantrekken voor het opvullen van een tijdelijk personeelstekort.

Personeelstekort

“Momenteel heerst er een groot personeelstekort in de zorg, wat zorgbreed wordt ervaren. De inzet van een zzp’er is een gedeeltelijke oplossing voor dit probleem, maar nog steeds is het personeelstekort nadrukkelijk aanwezig. Als door dit wetsvoorstel het voor veel zzp’ers niet meer mogelijk is om het werk als zzp’er voort te zetten, wordt het personeelstekort alleen maar groter.”