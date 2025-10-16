Skipr

Kalorama benoemt nieuwe bestuurder

,

Anneke Bouwmeester is als vaste bestuurder van Kalorama aangesteld. Het afgelopen jaar was zij ad interim bestuurder van de Gelderse vvt-organisatie.

Anneke Bouwmeester studeerde Nederlands recht. Na diverse managementfuncties was zij directeur wijkverpleging en thuiszorg bij Icare en bestuursvoorzitter van Zorggroep Sint Maarten. Van december 2018 tot en met december 2023 was Bouwmeester bestuursvoorzitter van Zorggroep Apeldoorn.

Vaste bestuurder

Op 1 augustus 2024 startte Bouwmeester als ad interim bestuurder van Kalorama. “In de afgelopen periode zijn veel zaken voortvarend opgepakt. Ze heeft verbinding gemaakt en prettige relaties opgebouwd zowel intern als extern”, aldus de Beekse aanbieder van ouderenzorg, revalidatie-, palliatieve- en hospicezorg.

Daarom is Bouwmeester door de raad van toezicht als vaste bestuurder aangesteld.

