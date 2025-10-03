Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ggz
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Kamer is tegen invoering van eigen bijdrage in de jeugdzorg

,

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil geen eigen bijdrage in de jeugdzorg.

Het inmiddels demissionaire kabinet bereidt de invoering van zo’n bijdrage voor, maar een aangenomen motie van Elke Slagt-Tichelman (GroenLinks-PvdA) verzoekt te stoppen met het wetsvoorstel. PVV en VVD stemden donderdagavond tegen.

Internationaal verdrag

De indieners van de motie stellen dat een eigen bijdrage in strijd is met het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind. Daarin staat dat kinderen nooit noodzakelijke zorg mag worden onthouden omdat ouders die niet kunnen betalen. Ze wijzen erop dat mensen door financiële drempels niet tijdig hulp of zorg zoeken, waardoor op langere termijn de zorg juist zwaarder en duurder kan worden.

Verder wijzen de indieners erop dat eerder ook bij de geestelijke gezondheidszorg een eigen bijdrage werd ingevoerd, wat “desastreus” uitpakte en werd teruggedraaid.

Het kabinet wilde een eigen bijdrage in de hoop dat de sterk toegenomen vraag naar jeugdzorg weer zou afnemen, evenals de kosten. De jeugdsector waarschuwde voor negatieve effecten. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Jeugdzorg

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

9:18 Kamer is tegen invoering van eigen bijdrage in de jeugdzorg
25 sep 2025 Jeugdzorg en gemeenten willen 'fundamentele verandering' na hard oordeel inspecties
24 sep 2025 Burgers krijgen besluit gemeente over zorg niet via brief thuis
23 sep 2025 Nieuwe zorgstandaard Integrale crisisjeugdzorg
21 sep 2025 IGJ: aanwijzing voor locatie Rijnhove van jeugdinstelling iHUB

Interessant voor u

Duurzame zorg – van urgentie naar actie | Skipr webinar in ...
· 0 jaar geleden
Gratis webinar Samenwerken en zelfleiderschap in de krappe ...
· 0 jaar geleden
Cybersecurity effectief aanpakken | In samenwerking met Ecare
· 0 jaar geleden
Webinar: Data in de strijd tegen arbeidsmarktkrapte
· 0 jaar geleden
Webinar: Data & Security
· 0 jaar geleden
In samenwerking met
Webinar: Integrale samenwerking? Zo organiseer je data-uitwisseling
· 0 jaar geleden
In samenwerking met

Reader Interactions

Reacties