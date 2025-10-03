Kamer is tegen invoering van eigen bijdrage in de jeugdzorg

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil geen eigen bijdrage in de jeugdzorg.

Het inmiddels demissionaire kabinet bereidt de invoering van zo’n bijdrage voor, maar een aangenomen motie van Elke Slagt-Tichelman (GroenLinks-PvdA) verzoekt te stoppen met het wetsvoorstel. PVV en VVD stemden donderdagavond tegen.

Internationaal verdrag

De indieners van de motie stellen dat een eigen bijdrage in strijd is met het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind. Daarin staat dat kinderen nooit noodzakelijke zorg mag worden onthouden omdat ouders die niet kunnen betalen. Ze wijzen erop dat mensen door financiële drempels niet tijdig hulp of zorg zoeken, waardoor op langere termijn de zorg juist zwaarder en duurder kan worden.

Verder wijzen de indieners erop dat eerder ook bij de geestelijke gezondheidszorg een eigen bijdrage werd ingevoerd, wat “desastreus” uitpakte en werd teruggedraaid.

Het kabinet wilde een eigen bijdrage in de hoop dat de sterk toegenomen vraag naar jeugdzorg weer zou afnemen, evenals de kosten. De jeugdsector waarschuwde voor negatieve effecten. (ANP)